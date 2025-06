L' Italia U21 batte la Slovacchia 1-0 e vola ai quarti degli Europei

L’Italia Under 21 centra un’importantissima vittoria contro la Slovacchia, assicurandosi il pass ai quarti degli Europei. Nonostante una prestazione sottotono, i ragazzi di Nicolato dimostrano carattere e determinazione, grazie alla rete decisiva di Casadei. Ora, l’attenzione si sposta sulla sfida con la Spagna, che deciderà il primato nel girone. Una notte da ricordare per il calcio italiano, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante avventura.

Decide il match una rete di Casadei; prossimo impegno contro la Spagna per il primato nel girone. TRNAVA (SLOVACCHIA) - Missione compiuta per l'Italia, che gioca una brutta partita ma si guadagna il pass per i quarti di finale degli Europei Under 21: battuti per 1-0 i padroni di casa della Slovacchi.

