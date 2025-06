L’Italia colta di sorpresa E Meloni sceglie il silenzio

L’Italia si trova improvvisamente sotto shock, con Meloni che opta per il silenzio di fronte a un attacco inaspettato. Nonostante le anticipazioni, nessuno era preparato a questa svolta drammatica, e il governo si trova a dover gestire una crisi imprevista. In questo scenario di incertezza, cresce la domanda: come reagirà il nostro Paese?

Il governo italiano è stato colto di sorpresa. Che l’attacco fosse nell’aria era noto, il ministro della Difesa Crosetto lo afferma senza giri di parole, ma nessuno se lo aspettava . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Italia colta di sorpresa. E Meloni sceglie il silenzio

