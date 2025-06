L' Italia batte la Slovacchia 1-0 e si qualifica ai quarti del' Europeo Under21

L’Italia under 21 si conferma protagonista agli Europei, superando la Slovacchia 1-0 grazie a un gol di Cesare Casadei nel primo minuto. Con questa vittoria, gli azzurrini di Nunziata si assicurano con anticipo l’accesso ai quarti di finale, mentre si preparano a sfidare la Spagna per il primato nel girone. La strada verso le fasi finali è ormai tracciata: l’entusiasmo cresce, e il futuro azzurro si tinge di speranza e talento.

AGI - L'Italia ha battuto 1-0 la Slovacchia e si è qualificata con un turno di anticipo ai quarti degli Europei Under 21, in corso proprio in Slovacchia. La sfida è stata decisa dal gol di Cesare Casadei al settimo minuto. Grazie alla vittoria della Spagna nell'altra partita del girone, gli azzurrini di Nunziata hanno già la certezza della qualificazione e nell'ultima sfida si giocheranno il primo posto contro le Furie Rosse. Rispetto alla prima partita di queste fasi finali, giocata contro la Romania, Nunziata lancia titolari Coppola e Casadei, con Ghilardi e Koleosho che si devono accomodare in panchina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia batte la Slovacchia 1-0 e si qualifica ai quarti del'Europeo Under21

In questa notizia si parla di: slovacchia - italia - quarti - batte

Si legge su msn.com: Martedì, terza e ultima partita: contro la Spagna già qualificata come gli azzurrini sarà uno spareggio per il primo posto ...