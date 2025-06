Liste d' attesa infinite e diritti calpestati | Carmina M5S chiede indagine al ministro

L'emergenza sanitaria in Sicilia continua a peggiorare, con liste d’attesa infinite e diritti calpestati. Carmina M5S denuncia questa drammatica situazione, chiedendo con urgenza un’indagine al ministro della Salute. La violazione del diritto alle cure, garantito dalla Costituzione, non può più essere tollerata. È ora di agire concretamente per garantire condizioni dignitose e accessibili a tutti i cittadini siciliani.

"La situazione della sanità in Sicilia è intollerabile. La lesione del diritto alle cure costituzionalmente garantito, è ormai quotidiana. Per questo ho deciso di depositare l’ennesima interrogazione parlamentare al ministro della Salute per denunciare la clamorosa inapplicazione di una norma che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Liste d'attesa infinite e diritti calpestati": Carmina (M5S) chiede indagine al ministro

