lissone a piedi contro il cancro a ritmo di musica

Una camminata a ritmo di musica contro il cancro. Un’occasione per fare rumore contro la malattia e per sostenere un progetto di solidarietà destinato all’ospedale di Monza, ricordando al contempo la giovane Camilla Monguzzi, scomparsa l’anno scorso a soli 14 anni per una forma di tumore cerebrale. È l’iniziativa organizzata in città per domattina dall’associazione Una Vita in Rosa con il sostegno del Comune: il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Libertà, poi alle 10 la camminata prenderà il via dalla piazza centrale di Lissone per snodarsi lungo le strade e fare quindi ritorno nella stessa piazza intorno a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it