L’isola e lo stato che non c’è ma potrebbe esserci presto Nuove micronazioni crescono 

L’Isola delle Rose, un sogno ribelle nato dall’ingegno di un riminese, rappresenta un’affascinante storia di creatività e desiderio di libertà. Questa micronazione, con la sua valuta, francobolli e inno wagneriano, sfida le convenzioni e ci invita a riflettere sul senso di sovranità e identità. Se il governo ha deciso di distruggerla, vuol dire che il suo spirito era davvero troppo forte per essere ignorato.

Non certo un film riuscito “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” (il cinema italiano riesce spesso a ridicolizzare quel poco di epica che ci rimane, trasformando gli afflati omerici in scene da “Un posto al sole”), ma bellissima la storia di un riminese che si crea la sua repubblica esperantista nell’Adriatico, con tanto di valuta, francobolli e inno wagneriano. Se a un certo punto il governo te la distrugge vuol dire che era una bella idea. ( anche sul libro di Veltroni “L’isola e le rose”, “ispirato a una storia vera”). Ma torna la moda della secessione – uno stato tutto per sé. Virginia Woolf sta alle femministe come Jules Verne ai miliardari tech. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it