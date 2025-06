L' Isola dei famosi Mirko Frezza contro Patrizia Rossetti | Hai rotto il caz*o e minaccia di ritirarsi

L'Isola dei Famosi infiamma Cayo Cochinos con una serie di scontri incandescenti. Tra cibo scarso, nomination e nervi a pezzi, la tensione raggiunge il massimo: Mirko Frezza minaccia di abbandonare, mentre Patrizia Rossetti non le manda certo a dire. L'atmosfera è esplosiva e il pubblico aspetta con ansia di scoprire cosa accadrà tra i protagonisti di questa avventura. A scaldare l'atmosfera ci hanno pensato Mirko...

Scintille a Cayo Cochinos: cibo, nomination e nervi tesi: una miscela esplosiva che ha fatto saltare i rapporti tra Mirko e Patrizia. L'attore sbotta, la conduttrice risponde per le rime. Sulla spiaggia infuocata di Cayo Cochinos i nervi sono a pezzi. Il caldo, la fame e la tensione delle nomination iniziano a pesare, e l'ultimo daytime de L'Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 ne è la prova. A scaldare l'atmosfera ci hanno pensato Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, protagonisti di uno scontro che ha lasciato tutti senza parole. Il nervosismo da fame prende il sopravvento Tutto parte da una "semplice" richiesta di piĂą riso da parte di Patrizia, che ha preferito non mangiare il pesce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei famosi, Mirko Frezza contro Patrizia Rossetti: "Hai rotto il caz*o" e minaccia di ritirarsi

