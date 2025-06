L’Iran vuole chiudere lo Stretto di Hormuz | perché è così importante per l’economia mondiale

L'Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz, un'area strategica che rappresenta il cuore pulsante del commercio mondiale di petrolio. Situato tra Oman e Iran, questo passaggio è la via principale per il trasporto di risorse energetiche, influenzando direttamente l'economia globale. La decisione, paventata in risposta alle tensioni regionali e all'attacco di Israele, potrebbe scuotere i mercati internazionali e cambiare gli equilibri geopolitici. Ma perché questa mossa?

Roma, 14 giugno 20205 – L’Iran starebbe valutando di chiudere lo Stretto di Hormuz. Lo riportano i media iraniani citando le dichiarazioni di Esmail Kosari, membro della commissione parlamentare per la sicurezza di Teheran. Lo Stretto di Hormuz, che si trova tra l'Oman e l'Iran, è il punto di accesso più importante al mondo per il trasporto di petrolio. Una decisione presa dopo la guerra scatenata dall’attacco di Israele. Il Golfo dell'Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell'Oman e quella più meridionale dell'Iran. Di qui passa circa il 30% del petrolio mondiale. Il Golfo dell'Oman è separato dal Golfo Persico dallo Stretto di Hormuz e si estende per 560 chilometri, arrivando a una larghezza massima di 320 chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Iran vuole chiudere lo Stretto di Hormuz: perché è così importante per l’economia mondiale

In questa notizia si parla di: iran - stretto - hormuz - chiudere

Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca - L’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dagli scontri tra Israele e Iran e dalla minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresenta una vera manna per Mosca.

? ? Canale 3 iraniano: l'Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz, mentre lo Yemen potrebbe chiudere Bab al-Mandeb: entrambe le opzioni sono attualmente in fase di valutazione. Teheran sostiene che potrebbe destabilizzare la sicurezza energ Vai su Facebook

Nei prossimi minuti vedrete circolare con insistenza la minaccia di un generale iraniano secondo cui l'Iran potrebbe valutare seriamente la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei chokepoint energetici più strategici al mondo (da lì transita circa il 2 Vai su X

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategico; Così l'Iran potrebbe chiudere il rubinetto del petrolio e colpire l'economia globale; L'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz se non riuscirà a esportare il suo petrolio.

L’Iran vuole chiudere lo Stretto di Hormuz: perché è così importante per l’economia mondiale - Un eventuale blocco avrebbe ripercussioni a livello globale sia dal punto di vista econom ... Si legge su quotidiano.net

Con la chiusura dello Stretto di Hormuz il petrolio può volare a 130 dollari - A riferirlo sono i media iraniani, che citano le parole di Esmail Kosari, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale ... huffingtonpost.it scrive

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategico - Il Golfo dell'Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell'Oman e quella più meridionale dell'Iran. Riporta msn.com