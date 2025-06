L' Iran si è servito di Obama per arrivare a un passo dalla bomba atomica

Nel 2012, l'Iran si avvicinò pericolosamente a sviluppare un'arma nucleare, ma grazie alla diplomazia segreta degli Stati Uniti di Barack Obama, si aprì una strada verso il dialogo. Iniziò un percorso complesso che portò alla creazione del Joint Comprehensive Plan of Action, un accordo storico che avrebbe potenzialmente evitato un conflitto nucleare in Medio Oriente. Questo capitolo cruciale rivela come la diplomazia possa trasformare le tensioni in opportunità di pace.

Un salto nel recente passato, febbraio 2012, per capire il presente: gli Stati Uniti di Barack Obama e l'Iran avviano una serie di colloqui segreti che in tre anni portano al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), noto come l'accordo sul nucleare iraniano. Porta la firma, oltre che di Washington e Teheran, degli altri Stati membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu assieme agli Usa (Regno Unito, Francia, Cina e Russia) e della Germania. Avrebbe dovuto essere, a detta del mondo diplomatico, un accordo vantaggioso per tutti e invece ecco che all'inizio dello scorso giugno l'Aiea (l'Agenzia internazionale dell'energia atomica) segnala un rapido accrescimento della riserva dell'Iran di uranio arricchito al 60%, ultimo stadio prima di diventare utile per una detonazione atomica.

