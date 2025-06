L’Iran risponde agli attacchi israeliani con 3 ondate di missili balistici esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme 3 morti e 80 feriti – VIDEO

In un escalation di tensioni che scuote il Medio Oriente, l’Iran risponde agli attacchi israeliani con tre ondate di missili balistici, colpendo Tel Aviv e Gerusalemme. La rappresaglia ha provocato tre morti e 80 feriti, mentre la regione vive momenti di grande incertezza. Dopo i raid su Natanz e Fordow, la risposta di Teheran si fa sempre più dura, lasciando il mondo in trepida attesa di sviluppi futuri.

La risposta iraniana è arrivata dopo i raid aerei condotti da Israele, durante i quali erano stati presi di mira le centrali nucleari di Natanz e Fordow e uccisi 7 dei massimi comandanti dell'apparato militare di Teheran La Repubblica Islamica dell'Iran ha risposto agli attacchi israeliani

