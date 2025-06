L' Iran risponde agli attacchi di Israele | almeno 4 morti nuove esplosioni a Tel Aviv | Lanceremo altri 2mila missili | Colpita nuovamente Teheran | Le Idf richiamano i riservisti

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ancora una volta, segnando un escalation senza precedenti nel cuore del Medio Oriente. Con nuove esplosioni a Tel Aviv, attacchi a Teheran e minacce reciproche, la regione si trova sull’orlo di un conflitto aperto. La rapida risposta iraniana, annunciata come una rappresaglia definitiva, rischia di coinvolgere l’intera area in un vortice di violenza che potrebbe avere ripercussioni globali. La stabilità internazionale è ormai in bilico.

La Repubblica Islamica: "Colpiremo tutti i Paesi che difendono lo Stato ebraico". Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime". La rappresaglia, soprannominata "True Promise 3", è arrivata dopo l'attacco israeliano "Rising Lion" che ha colpito siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran risponde agli attacchi di Israele: almeno 4 morti, nuove esplosioni a Tel Aviv | "Lanceremo altri 2mila missili" | Colpita nuovamente Teheran | Le Idf richiamano i riservisti

In questa notizia si parla di: agli - iran - risponde - attacchi

Iran chiede garanzie agli USA sulla rimozione delle sanzioni - L'Iran alza la voce e chiede garanzie agli Stati Uniti sulla rimozione delle sanzioni, mentre il mondo guarda con attenzione.

L’Iran risponde agli attacchi con una dura dichiarazione in cui afferma che ci sarà una dura risposta e lascia intendere che il programma nucleare andrà avanti. Vai su X

Trump chiama Putin e dice: "RisponderĂ agli attacchi di Kyiv. Niente pace immediata". Il Cremlino prepara una risposta all'operazione Ragnatela, mentre si prenota un posto al tavolo dei negoziati con l'Iran Vai su Facebook

L'Iran risponde a Israele con raffiche di missili: almeno quattro morti, nuove esplosioni a Tel Aviv | Colpita Teheran e basi difensive limitrofe | Le Idf richiamano i riservisti; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; L’Iran ha risposto agli attacchi israeliani con più lanci di missili.

Arriva la rappresaglia dell'Iran, tre raffiche di missili balistici contro Israele. Forti ... - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attac ... Da msn.com

Iran lancia “Operation True Promise 3”: missili su Gerusalemme e Tel Aviv - L’Iran annuncia che gli attacchi continueranno. Scrive ilfaroonline.it

Il Regno Unito trattiene il sostegno militare mentre l'Iran risponde agli attacchi israeliani - Il Regno Unito si astiene dal fornire aiuti militari diretti a Israele mentre l'Iran reagisce alle recenti operazioni israeliane. Scrive msn.com