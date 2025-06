L’Iran risponde a Israele | Medio Oriente in guerra Il mondo sull’orlo dell’abisso

Da lì, il Medio Oriente si trova sull’orlo di un abisso che potrebbe inghiottire il mondo intero. La tensione tra Iran e Israele ha raggiunto livelli senza precedenti, aprendo scenari incerti e pericolosi. In un momento così delicato, ogni decisione può fare la differenza tra pace e caos globale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Israele ha varcato il confine della storia all'alba, colpendo Teheran come nessuno aveva mai osato fare. È stato un attacco chirurgico e brutale insieme, come se tutta la potenza dello Stato ebraico si fosse concentrata in una manciata di coordinate e un pugno di nomi: generali, ingegneri, comandanti. Le bombe sono cadute su ville borghesi e laboratori nascosti sotto le montagne, tra condomini polverizzati e impianti nucleari sfondati. Da lì, dal cuore della Repubblica islamica, si è acceso un conflitto aperto che potrebbe riscrivere le mappe del Medio Oriente. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

