L' Iran poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi L' audizione di Tajani

L’audizione di Tajani rivela dettagli sconvolgenti sulla potenziale minaccia nucleare dell’Iran: avrebbe potuto possedere 10 bombe atomiche in soli sei mesi. Mentre l’operazione militare israeliana si prepara a prolungarsi, la tensione tra le potenze si fa palpabile. Questa crisi potrebbe ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente e coinvolgere l’intera comunità internazionale. Ma cosa succederà ora? La risposta, forse, sta nelle prossime mosse diplomatiche e strategiche.

L'operazione militare israeliana contro l'Iran "appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran. Il titolare della Farnesina ha reso noti i motivi addotti da Tel Aviv per l'attacco a obiettivi militari e siti nucleari. "Secondo l'intelligence israeliana, in meno di sei mesi l'Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". L'audizione di Tajani

