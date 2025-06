L' Iran minaccia | Colpiremo basi di USA GB e Francia in Medio Oriente se contribuiranno a sventare i nostri attacchi contro Israele

La tensione nel Medio Oriente raggiunge un nuovo livello: l’Iran minaccia duramente Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, promettendo risposte drastiche se interverranno a sostegno di Israele. Questo scenario inquietante rischia di esplodere in un conflitto più ampio, con conseguenze imprevedibili per la stabilità regionale e globale. In un clima di minacce e alleanze fragile, la domanda che si pone è: fino a dove arriveranno le provocazioni?

Una nuova ondata di tensione scuote il Medio Oriente. L’Iran ha lanciato un duro avvertimento a Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia: qualsiasi tentativo di difendere Israele dai raid militari in corso verrà considerato un atto ostile e sarà seguito da una risposta “decisa e su vasta scala”.Secondo fonti dei media iraniani citati da Reuters, le forze armate di Teheran sono pronte ad attaccare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Iran minaccia: "Colpiremo basi di USA, GB e Francia in Medio Oriente se contribuiranno a sventare i nostri attacchi contro Israele”

In questa notizia si parla di: iran - francia - medio - oriente

La Francia accusa l’Iran e la sua “diplomazia degli ostaggi” denunciando il regime alla Corte internazionale di giustizia - La Francia ha mosso accuse contro l'Iran, denunciando la presunta diplomazia degli ostaggi. Il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato un'azione legale presso la Corte internazionale di giustizia per violazione del diritto alla protezione consolare, a seguito dell'arresto di due cittadini francesi, tra cui Cécile Kohler.

"Attaccheremo le vostre basi in Medio Oriente", questa la minaccia dell'#Iran a #GB e #Francia, se i due Paesi aiuteranno #Israele a sventare gli attacchi di Teheran. Lo riportano media iraniani citati da Reuters. Nella foto, missili iraniani passano sopra la Stri Vai su X

#Teheran avverte di possibili attacchi alle basi militari in Medio Oriente se i due paesi tenteranno di ostacolare le operazioni iraniane contro #Israele Vai su Facebook

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Iran minaccia: Colpiremo le basi Usa, Gb e Francia. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele; Iran minaccia Gb e Francia, 'attacchiamo le vostre basi'; Idf: Iran verso nuova escalation, attesi nuovi bombardamenti da questa sera. Teheran: abbattuto terzo caccia israeliano.

L'Iran minaccia: "Colpiremo basi di USA, GB e Francia in Medio Oriente se contribuiranno a sventare i nostri attacchi contro Israele” - Secondo fonti dei media iraniani citati da Reuters, le forze armate di Teheran sono pronte ad attaccare basi militari occidentali nella regione se verranno coinvolte operazioni per fermare l’offensiva ... Lo riporta msn.com

Iran minaccia Gb e Francia, 'attacchiamo le vostre basi' - L'Iran ha avvertito la Gran Bretagna e la Francia che attaccherà le loro basi militari in Medio Oriente "se contribuiranno a sventare i suoi attacchi contro Israele". gazzettadiparma.it scrive

E ora l’Iran minaccia Gb e Francia: “Attacchiamo le vostre basi” - L’Iran ha avvertito la Gran Bretagna e la Francia che attaccherà le loro basi militari in Medio Oriente “se contribuiranno a sventare i suoi attacchi contro Israele”. Riporta lasicilia.it