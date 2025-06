L' Iran minaccia attacchi alle basi regionali dei difensori di Israele

L'Iran minaccia di intensificare i suoi attacchi contro le basi regionali di chi sostiene Israele, annunciando una strategia di ritorsioni mirate a scoraggiare qualsiasi forma di difesa. Un funzionario iraniano ha dichiarato alla CNN che Teheran si riserva il diritto di rispondere con decisione, rendendo la regione un campo di tensione ancora piĂą instabile. La minaccia Iraniana apre un nuovo capitolo di conflitto e incertezza nell'area, dove ogni azione potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili.

L'Iran intensificherĂ i suoi attacchi a Israele e punterĂ alle basi regionali di ogni paese che cercherĂ di difenderlo. Lo ha detto un funzionario iraniano a Cnn. "L'Iran si riserva il diritto, in base al diritto internazionale, di rispondere con decisione. Qualsiasi Paese che tenti di difendere il regime" di Israele "dalle operazioni dell'Iran vedrĂ , a sua volta, le sue basi e posizioni regionali diventare nuovi obiettivi", ha detto il funzionario iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Iran minaccia attacchi alle basi regionali dei difensori di Israele

In questa notizia si parla di: iran - basi - regionali - israele

Le rivelazioni dagli Usa: “Israele è pronta ad attaccare e distruggere le basi nucleari dell’Iran” - Le tensioni crescono in Medio Oriente: mentre gli Stati Uniti fanno trapelare rivelazioni sugli sforzi di Israele di attaccare le basi nucleari iraniane, Gaza è teatro di una notte di fuoco con almeno 20 morti negli attacchi israeliani.

Israele chiude le sue ambasciate in tutto il mondo dopo gli attacchi militari all'Iran. «Le missioni israeliane in tutto il mondo saranno chiuse e i servizi consolari non saranno forniti», afferma il ministero degli Esteri in una nota ripresa dai media israeliani. Il minist Vai su Facebook

Come ampiamente previsto da mesi, Israele ha provocato un’escalation con l’Iran, trascinando gli Stati Uniti in un conflitto contro la volontà della maggioranza dell'opinione pubblica, facendo saltare le negoziazioni, mettendo in pericolo la sicurezza delle co Vai su X

Medio Oriente: Israele scatena il suo arsenale hi-tech contro l’Iran; Iran, Trump: “Teheran faccia accordo. Non sono preoccupato per guerra regionale”; 'Iran, colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele'.

L'Iran minaccia attacchi alle basi regionali dei difensori di Israele - Un funzionario iraniano avverte che l'Iran colpirà basi regionali di chi difende Israele, secondo il diritto internazionale. Come scrive quotidiano.net

'Iran, colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele' - L'Iran intensificherà i suoi attacchi a Israele e punterà alle basi regionali di ogni paese che cercherà di difenderlo. Scrive gazzettadiparma.it

Iran, il contrattacco a Israele: cosa faranno gli Stati Uniti ora? Trump invia due cacciatorpedinieri e i jet in Medio Oriente - Gli Stati Uniti stanno partecipando all'attacco israeliano in Iran per respingere il contrattacco di Teheran. Lo riporta msn.com