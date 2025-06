L’Iran contrattacca e Israele colpisce Teheran e la residenza di Khamenei

Tensioni esplosive tra Iran e Israele: dopo il primo attacco di Israele a Teheran e la risposta iraniana con centinaia di missili, si susseguono nuovi scontri e escalation militari. La regione è ormai in balia di un conflitto che rischia di avvicinare il Medio Oriente a una crisi senza precedenti. La domanda che tutti ci poniamo è: quali saranno le conseguenze di questa spirale di violenza?

L’attacco di  Israele su Teheran e il contrattacco dell’ Iran, poco più di 12 ore dopo, con centinaia di missili diretti sulle città . All’alba di oggi una nuova tornata di attacchi  contro obiettivi all’interno di Israele, con esplosioni causate dai missili iraniani. I rapporti, riferisce l’agenzia iraniana Irna, affermano che missili sono stati lanciati dalla capitale Teheran e da Kermanshah, nell’Iran occidentale, verso obiettivi nel cuore di Israele. L’Iran ha lanciato diverse raffiche di missili balistici contro Israele, si legge su The Times of Israel, costringendo gli israeliani in tutto il Paese a correre nei rifugi mentre il cielo era pieno di lampi di luce e palle di fuoco provenienti dai missili in arrivo e dalle intercettazioni israeliane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it