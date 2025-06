L’Iran bombarda Israele | 2 morti Il programma nucleare di Teheran resta intatto

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo livello con un attacco missilistico che ha colpito Rishon Lezion, causando due vittime innocenti e segnando l’inizio del secondo giorno di guerra. Nonostante le provocazioni, il programma nucleare di Teheran rimane invariato, alimentando preoccupazioni internazionali. Mentre le sirene d’allarme risuonano e i cittadini cercano rifugio, il conflitto si intensifica, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Un missile iraniano colpisce nella notte un edificio residenziale a Rishon Lezion, nel centro di Israele, provocando due morti. È cominciato così il secondo giorno di guerra tra Israele e Iran, dopo l’attacco di Tel Aviv alle centrali nucleari di Teheran. Le sirene d’allarme hanno suonato poco dopo mezzanotte mentre l’esercito ha chiesto alla popolazione di raggiungere i rifugi. Le forze armate hanno «identificato missili lanciati dall’Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele», si legge in una nota delle Idf. Si tratta della terza ondata di missili balistici lanciata contro Israele, dopo i circa 100 sparati nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: israele - iran - morti - teheran

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

EVVIVA LA PACE? #Israele attacca l'#Iran: colpiti siti nucleari, decine di #morti. Teheran contrattacca con 150 #missili In corso attacco dall'Iran verso Israele, forti boati a Tel Aviv e #Gerusalemme. Decapitati i vertici militari dei Pasdaran. #Trump: "Teh Vai su Facebook

Attacco a sorpresa nella notte: #Israele colpisce l’#Iran. Esplosioni su Teheran, almeno 5 morti. #Trump: “L'#IDF mi aveva avvisato”. Cresce la tensione internazionale, l’Iran promette vendetta Tutti i dettagli Vai su X

Israele attacca l'Iran, Teheran giura vendetta. L'Idf invia una nuova allerta rossa: 'Tutti nei rifugi'. Putin: Pronto a mediare con l'Iran'; Dopo l'attacco di Israele ai siti nucleari iraniani, Teheran contratta con 150 missili - L'attacco missilistico dell'Iran a Ramat Gan; Israele - Iran, le news in diretta. Colpite Teheran e la residenza di Khamenei. Reazione iraniana, centrato edificio: 2 morti, 20 feriti.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: a Teheran 78 morti. Khamenei: risposta severa - Meloni riunisce governo e servizi sull'Iran,circa un'ora di call Circa un'ora in videocollegamento, per "fare un punto" dopo gli attacchi di Israele all'Iran. Segnala msn.com

Attacco Israele, a Teheran 78 morti 329 feriti - L'attacco di Israele sulla capitale dell'Iran ha provocato 78 morti tra i residenti e 329 feriti. ansa.it scrive

Israele colpisce l'Iran: 78 morti e 329 feriti. Teheran annuncia vendetta: "Superata la linea rossa" - La Repubblica islamica ha promesso vendetta e le forze armate iraniane hanno avvertito che «non hanno limiti» ora che Israele «ha superato la linea rossa». Come scrive msn.com