L' Iran attacca Tel Aviv 3 morti Teheran | La guerra si estenderà alle basi Usa Intercettati droni spia Hamas plaude | Fallita la difesa di Israele

La tensione in Medio Oriente si alza, con l’Iran che attacca Tel Aviv causando tre morti e segnando un possibile inizio di escalation. Mentre Teheran rivendica l’attacco e intercetta droni spia, Hamas esprime soddisfazione per il fallimento della difesa israeliana. Questa spirale di violenza rischia di estendersi, coinvolgendo basi USA e complicando ulteriormente il delicato equilibrio della regione. La situazione resta estremamente volatile e in continua evoluzione.

Secondo quanto riportato dal media britannico Iran International, aerei da combattimento israeliani avrebbero bombardato una base militare nella città di Zanjan, a circa 325 km da Teheran, nell’Iran settentrionale. Le riprese pubblicate dall’emittente mostrano un denso fumo e un incendio che divampa ore dopo l’attacco. L’Aeronautica militare israeliana, d'altra parte, ha abbattuto questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Iran attacca Tel Aviv, 3 morti. Teheran: "La guerra si estenderà alle basi Usa". Intercettati droni spia, Hamas plaude: "Fallita la difesa di Israele"

