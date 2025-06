Lionel Messi Fifa Club Coppa del Mondo 2025 Fidurs Schedule Risultati e How to Watch Inter Miami in TV e Live Streaming

L’attesa per la Coppa del Mondo Club FIFA 2025 è alle stelle, e il protagonista indiscusso è Lionel Messi, il capitano dell’Inter Miami e leggendario fuoriclasse argentino. Con otto Palloni d’Oro all’attivo, Messi si prepara a scrivere un’altra pagina storica in questa competizione che mette insieme le migliori squadre del mondo. Scopri il calendario, i risultati e come seguire la magia di Messi in tv e streaming: il grande spettacolo sta per cominciare!

2025-06-14 00:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il capitano dell’Inter Miami e Argentina Lionel Messi sarà il giocatore più decorato che parteciperà alla Coppa del Mondo Club FIFA estesa del 2025. Il vincitore di otto volte Ballon d’Or Messi spera che Miami capitasse su un elemento di vantaggio in casa nella competizione a 32 squadre negli Stati Uniti. Gli aironi hanno avuto un inizio misto per la stagione MLS, anche se sono a soli cinque punti dal ritmo della Eastern Conference con una partita in mano. 101Greaatgoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inter Miami, che gol di Messi! Peccato che non serva a nulla | VIDEO - Lionel Messi incanta ancora una volta con un gol spettacolare durante la sfida tra Inter Miami e Minnesota United.

Lionel Messi accoglie il Mondiale per Club: "Questo torneo è una grande opportunità, non vedo l'ora" - "Penso che ci siano squadre importanti provenienti da tutto il mondo, e questo coinvolge molte persone ovunque. Secondo sportmediaset.mediaset.it

L'impatto di Lionel Messi nell'Inter Miami e negli Stati Uniti - Una serie di giocatori che sono passati per la MLS o hanno un legame con il club ospitante del Mondiale per Club analizza il passaggio dell’argentino all’Inter Miami. Si legge su fifa.com

Mondiale per club, Messi non rinuncia all’appuntamento con l’Inter Miami: "Sarà una competizione interessante" - Il mondiale per club, che prenderà il via il 15 giugno negli Stati Uniti , si annuncia come un evento senza precedenti, non solo per il formato inedito – 32 squadre da 20 paesi diversi – ma anche per ... Scrive informazione.it