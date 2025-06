L’Inter lancia la tavola da Skateboard | Maicon ci mette la firma!

L’Inter mette il turbo anche nel mondo dello skate! A Los Angeles, mentre la squadra di Chivu si prepara per il Mondiale per Club, il club nerazzurro lancia una tavola da skateboard firmata da Maicon, in collaborazione con Chocolate Skateboards. Un mix unico tra passione calcistica e street culture che unisce Milano e Los Angeles in un’onda di stile e innovazione. Scopri come questa partnership rivoluziona il modo di vivere l’Inter.

A Los Angeles, dove in questi giorni è in ritiro la squadra di Chivu in vista del Mondiale per Club, l’Inter lancia la sua tavola da Skateboard, grazie a una speciale collaborazione con Chocolate Skateboards. All’evento è presente anche la leggenda nerazzurra Maicon. SPECIALE COLLABORAZIONE – Il sito ufficiale nerazzurro annuncia: « Milano e Los Angeles si incontrano su una tavola da skate. Inter e Chocolate Skateboards, storico brand losangelino tra i più rispettati e influenti nella scena dello skate mondiale, hanno annunciato una collaborazione esclusiva che celebra la passione condivisa per lo sport, le community e le rispettive culture urbane ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter lancia la tavola da Skateboard: Maicon ci mette la firma!

