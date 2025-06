Linea verde discovery e illumina | esplora il Piemonte e la Puglia del 14 giugno

Il palinsesto di sabato 14 giugno si anima con due imperdibili appuntamenti su Rai 1: Linea Verde Discovery e Linea Verde Illumina. Questi programmi, in diretta, ci guidano tra le meraviglie del Piemonte e della Puglia, mettendo in luce eccellenze sostenibili, innovazione e progetti di riqualificazione urbana. Un’occasione unica per scoprire come l’Italia si trasforma e abbraccia un futuro più verde. Non perdere questa panoramica su un’Italia sempre più sostenibile!

Il palinsesto televisivo di sabato 14 giugno si arricchisce di nuovi appuntamenti dedicati alle tematiche ambientali, alla sostenibilitĂ e all’innovazione. Due programmi di grande richiamo, Linea Verde Discovery e Linea Verde Illumina, vengono trasmessi in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 11:35 e 12:00, offrendo un approfondimento sulle eccellenze italiane legate alla green economy e ai progetti di riqualificazione urbana. lancio della nuova stagione di linea verde discovery. Federico Quaranta guida il viaggio tra natura e innovazione. Federico Quaranta, protagonista della prima puntata della nuova edizione di Linea Verde Discovery, accompagna gli spettatori attraverso un percorso che si focalizza sulla promozione della sostenibilitĂ ambientale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linea verde discovery e illumina: esplora il Piemonte e la Puglia del 14 giugno

Livorno e puglia protagoniste in linea verde tradizioni e discovery - Livorno e la Puglia sono protagoniste delle nuove edizioni di Linea Verde, protagoniste di un approfondimento sulle meraviglie italiane.

Rai1 è scivolata su una buccia di Mellone? Ascolti preoccupanti per il nuovo palinsesto estivo ricco di Linea Verde ed affini. Ieri 7 giugno, mezzo palinsesto sotto il milione di spett. Esempi: UnoMattina Weekly 830mila, Linea Verde Illumina 856mila, Music Vai su Facebook

RAI 1 * LINEA VERDE DISCOVERY, LA RETE VERDE - 14/6 (11.30): «INIZIA LA NUOVA STAGIONE DI LINEA VERDE DISCOVERY CON FEDERICO QUARANTA, UN VIAGGIO NELLA GREEN ECONOMY DAL PIEMONTE ALLA SOSTENIBILITÀ» (VEDI-SE; RAI 1 - LINEA VERDE - 4/5 * «GRECIA: VIAGGIO IN CALCIDICA, DA KASSANDRA AL MONTE ATHOS» RIVEDI - REPLICA - REPLY DIRETTA VIDEO TV; Nella puntata di “Linea Verde Discovery” in onda su Rai 1 sabato 17 febbraio alle ore 12, Roberta Morise ci porta alla scoperta del Cammino di Francesco.

Linea Verde Discovery e Linea Verde Illumina, le puntate del 14 giugno: al centro Piemonte e Puglia - Gasparri, in Puglia, è affiancato da Valerio Vermiglio, Stefano Maniscalco e Luigi Mastrangelo. Segnala maridacaterini.it

Linea Verde Illumina fa tappa in Puglia il 14 giugno su Rai1 - Il 14 giugno Linea Verde Illumina fa tappa in Puglia con Gasparri e il Team Illumina per raccontare sport, benessere e spazi civici riqualificati ... Scrive lifestyleblog.it

'Linea Verde Illumina - Sport e Salute' in Puglia con i campioni - Sport e Salute", il programma realizzato dalla Rai in collaborazione con Sport e Salute, dedicato all'attività fisica e ai corretti stili di vita. Si legge su ansa.it