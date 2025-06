Linea Rossa del tram Lepore | Proseguirà fino al Caab nonostante lo stallo sul Passante

Nonostante le tensioni e lo stallo sul Passante di Bologna, i lavori per la Linea Rossa del tram proseguono con determinazione, estendendosi fino al Caab. Un segnale di impegno concreto per migliorare la mobilità cittadina, anche in un contesto complesso. Il Comune cerca di sbloccare una situazione delicata, puntando a garantire un futuro più sostenibile e connesso. La città si prepara a un nuovo capitolo di sviluppo e innovazione, superando le sfide attuali.

Bologna, 14 giugno 2025 –  I lavori per la Linea Rossa del tram “proseguiranno anche nel tratto dopo il ponte di San Donnino, fino al capolinea del Caab, nonostante lo stallo del governo sul Passante di Bologna”. Il Comune di Bologna cerca di sciogliere così il nodo del ponte di San Donnino, in cui si ‘intrecciano’ tram e Passante. Proprio lo stallo di quest’ultima opera, che vede contrapposte le posizioni dell’amministrazione comunale che intende proseguire con il cosiddetto ‘Passante di mezzo’, quindi l’allargamento di tangenziale e autostrada nel tratto che scorre all’interno della città ,  mette a rischio la prosecuzione fino al capolinea della Linea Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linea Rossa del tram, Lepore: “Proseguirà fino al Caab, nonostante lo stallo sul Passante”

In questa notizia si parla di: tram - stallo - passante - linea

Tram & Passante Stallo sul ponte San Donnino ®RdC BO 17/05/2025 #PassanteDiBologna #PassantediMezzo #gassante #18corsie #tangenzialebologna #smog #qualità aria #ComunediBologna #tram #LineaRossa #tramBO #lavori #BolognaSanDonnino # Vai su Facebook

Linea Rossa del tram, Lepore: “Proseguirà fino al Caab, nonostante lo stallo sul Passante”; Salvini archivia la linea Blu del tram e il Passante torna in alto mare; Tram, finale a ostacoli. Il Passante lascia nel limbo il ponte di San Donnino.

Lepore: "Il tram arriverà fino al Caab. I cittadini del Pilastro non possono subire alcun ritardo” - “Stallo del governo sul Passante tiene fermi i lavori sul ponte di San Donnino”. Secondo msn.com

Salvini archivia la linea Blu del tram e il Passante torna in alto mare - Anche sul Passante, in una fase di stallo più volte denunciata da Comune e Regione, il ministro butta la palla nel campo di Autostrade, visto che il progetto è fermo perché l’aumento di costi ... Segnala bologna.repubblica.it

Il Comune rassicura sul Passante: "L’opera non influenzerà il tram. Ma il governo deve sbloccarla" - con i lavori della linea rossa in particolare, ma vedremo il tram così come ci siamo detti da ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it