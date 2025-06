L’indagine su Delivery Hero e Glovo e il primo cartello nel mercato del lavoro

L'indagine della Commissione Europea su Delivery Hero e Glovo segnala un punto di svolta nel mercato del food delivery, con una sanzione record di 329 milioni di euro. Le accuse riguardano violazioni delle norme sulla concorrenza, tra cui accordi di non sollecitazione che hanno limitato la libertà dei lavoratori e alterato il settore. Questa decisione apre un nuovo capitolo nella tutela dei diritti nel mondo del lavoro digitale.

La Commissione europea ha irrogato una sanzione di 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo, due tra i principali operatori nel settore del food delivery, per aver violato le lla concorrenza. In particolare, tra le violazioni sanzionate a livello europeo ci sono anche degli accordi di non sollecitazione sottoscritti dalle due aziende. Si tratta di intese con cui i datori di lavoro si impegnavano a non sottrarsi reciprocamente il personale. Gli accordi in un primo momento erano limitati a specifiche figure professionali e sono stati successivamente estesi con un impegno generale a non «rubarsi» i dipendenti.

