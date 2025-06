L' inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità la Regione revoca l' incarico al burocrate Sciacchitano

L'inchiesta sulla corruzione negli appalti sanitari scuote la regione, portando alla revoca dell’incarico di Antonino Maria Sciacchitano, noto come Ninni. La Presidenza regionale ha deciso di agire in modo deciso, dimostrando fermezza contro ogni ombra di illecito. Questa mossa segnala un impegno forte per trasparenza e legalità, ma anche apre nuovi interrogativi sulla tutela dei processi pubblici. La vicenda continuerà a tenere banco nei prossimi giorni.

La Presidenza della Regione ha revocato l’incarico di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale affidato al commercialista Antonino Maria Sciacchitano, conosciuto da tutti come Ninni. La decisione è stata presa dopo la notifica all’amministrazione dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità, la Regione revoca l'incarico al burocrate Sciacchitano

In questa notizia si parla di: regione - incarico - sciacchitano - inchiesta

Sanità, manovra fiscale, incarico a Kpmg: le scelte della Regione Umbria sotto la lente della Corte dei conti - La regione Umbria, sotto la lente della Corte dei Conti, ha adottato una manovra fiscale nel settore sanitario, affidando a KPMG la valutazione dei conti pubblici.

L'inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità, la Regione revoca l'incarico al burocrate Sciacchitano https://ift.tt/ZxRs4CI Vai su X

Le intercettazioni di Antonino Maria Sciacchitano, agli arresti domiciliari. Già nel 2020 un'altra inchiesta aveva svelato corruzione per oltre 700 milioni Vai su Facebook

Inchiesta sanità, Regione revoca incarico a Sciacchitano; L'inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità, la Regione revoca l'incarico al burocrate Sciacchitano; Inchiesta sulla Sanità, la Regione revoca l'incarico a Sciacchitano.

Inchiesta sanità, Regione revoca incarico a Sciacchitano - A seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la Presidenza della Regione ha revocato l’incarico di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance ... Si legge su msn.com

Inchiesta sanità, la Regione revoca l’incarico a Sciacchitano - A seguito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la Presidenza della Regione ha revocato l'incarico di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance region ... Secondo ilsicilia.it

Inchiesta sulla sanità, la Regione revoca incarico a Sciacchitano - La decisione è stata presa dopo la notifica all’amministrazione dello stralcio dell’ordinanza del Gip di Palermo, dopo i domiciliari ... Riporta msn.com