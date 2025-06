L’impianto fotovoltaico nell’ex cava di Cesana Brianza i dubbi degli ambientalisti | Stravolgerà il territorio

L’installazione del grande impianto fotovoltaico nell’ex cava di Cesana Brianza sta suscitando un acceso dibattito tra sostenitori e ambientalisti. Se da un lato si prospettano benefici ecologici e un impulso alla comunità energetica, dall’altro sorgono dubbi circa l'impatto sul territorio e sull’ambiente naturale. Una sfida tra sviluppo sostenibile e tutela ambientale che richiede attenzione e confronto. Ma quali sono davvero i rischi e le opportunità di questo progetto?

Cesana Brianza (Lecco), 14 giugno 2025 – Luci, quelle di 8mila case che si accenderanno con l'energia pulita dai 16mila pannelli del maxi parco solare che verrà realizzato nell'ex cava dismessa sul Monte Cornizzolo a Cesana Brianza. Ma anche ombre, per un fianco di montagna ridotto irrimediabilmente a una voragine, i possibili effetti sul microclima locale e paventati conflitti di interesse. La comunità energetica cerca nuovi tetti I punti critici . A evidenziare i punti oscuri della convenzione tra soci della Holcim, colosso del calcestruzzo, manager di Silea che è la provincializzata dei rifiuti nel Lecchese, e sindaco di Cesana per trasformare il sito estrattivo in disuso Alpetto alle pendici del Cornizzolo in una distesa di pannelli solari, sono gli ambientalisti del Circolo Ilaria Alpi di Merone e i Volontari per la difesa della natura di Suello.

