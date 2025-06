L’impatto poi l’auto si ribalta più volte | l’incidente finisce in tragedia morto giovanissimo

Un tragico incidente stradale ha sconvolto una comunità, portando via un giovane di soli 20 anni. Filippo, alla vigilia di tornare a casa, ha perso la vita in un impatto devastante contro una Citroen C5. La violenza dello scontro e le immagini dell’auto ribaltata riprendono l’orrore di quella notte, lasciando tutti sgomenti e chiedendosi come prevenire tragedie così drammatiche.

Un terribile incidente stradale ha strappato alla vita un ragazzo di appena 20 anni. L’impatto è stato tremendo e tutte le manovre di rianimazione dei soccorritori sono state purtroppo inutili. Stava per tornare a casa, quando la sua automobile si è scontrata violentemente contro una Citroen C5. Le immagini dello schianto sono state agghiaccianti, infatti la vettura di Filippo si è ribaltata diverse volte terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Il sito Nordest24.it ha riportato che è stato effettuato sul posto un massaggio cardiaco, ma poco dopo il 20enne è stato dichiarato morto. Leggi anche: Terribile incidente, esce di strada e precipita nel dirupo: Giovanni morto sul colpo Terribile incidente mortale: Filippo aveva 20 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

