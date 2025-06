L’immobiliare frena | Fed prudente nonostante inflazione sotto le attese

Nonostante l'inflazione sotto le attese, il settore immobiliare italiano si mantiene cauto, frenando gli entusiasmi degli investitori. La settimana si è conclusa con una flessione per i titoli quotati a Piazza Affari e in Europa, influenzati dalle nuove tensioni sui dazi annunciati dal presidente Trump. Le minacce di tariffe commerciali hanno riacceso i timori di instabilità economica, facendo riflettere gli investitori sulla sostenibilità delle riprese. In questo contesto, la cautela rimane la strategia più prudente per il comparto immobiliare.

Si chiude una settimana negativa per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e in Europa, con le nuove minacce sui dazi da parte del presidente americano Donald Trump  che sono tornate a spaventare gli investitori. Il Tycoon ha parlato di invio di lettere ai partner commerciali che ancora non hanno raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sulle tariffe commerciali, smorzando così l'entusiasmo per l'intesa appena raggiunta tra Stati Uniti e Cina. Il focus degli investitori resta comunque concentrato sulle banche centrali che muovono i tassi con effetti sul settore immobiliare, in particolare sulla Federal Reserve, dopo il dato sull' inflazione americana, risultata sotto le attese.

