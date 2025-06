Lido degli Estensi giovane salva due persone in mare e muore

Una tragedia scuote Lido degli Estensi: un giovane di soli 20 anni ha perso la vita tentando di salvare due persone in mare. Il suo coraggio e altruismo sono un esempio luminoso di generosità , ma purtroppo non è bastato a evitare il tragico epilogo. Questa storia ci ricorda come il valore umano possa essere toccante e imprevedibile, lasciando un vuoto che invita a riflettere sulla sicurezza e il senso di solidarietà in mare.

Tragedia a Lido Estensi, sulla costa ferrarese. Un ragazzo, 20enne di origine magrebina, è morto dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltĂ in mare. La vittima - nel canale tra Lido Estensi e Spina - era su un pedalò insieme ad amici poco prima delle 18 quando ha visto due bagnanti in difficoltĂ . Avrebbe, secondo prime ricostruzioni, avvertito il bagnino e non avrebbe poi esitato a tuffarsi per aiutare. I due sono stati tratti in salvo ma il 20enne è annegato. Riportato sulla battigia, sono state tentate le manovre di rianimazione ma il ragazzo era morto. Inutile anche l'arrivo dell'elicottero del 118 da Ravenna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lido degli Estensi, giovane salva due persone in mare e muore

