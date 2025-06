L' Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra

L'IDF ha dichiarato che Gaza è diventata un fronte secondario nella guerra, con l'attenzione ora rivolta all'Iran. Questa mossa strategica segna un cambio di passo cruciale, poiché l'esercito israeliano punta a rafforzare le operazioni nel cuore dell'area geopolitica più delicata del Medio Oriente. La sicurezza aerea verso Teheran è stata assicurata, aprendo nuove possibilità e sfide in questo complesso scenario internazionale.

L'Idf ha dichiarato oggi che Gaza è diventata un fronte secondario nella guerra e che l'attenzione principale dell'esercito si è ora spostata sull'Iran. L'esercito ha affermato che l'operazione dell'aeronautica ha creato una rotta sicura verso Teheran, e che ora i caccia possono operare liberamente nel suo spazio aereo.

L’opposizione espone lenzuoli bianchi per Gaza in Regione Lombardia: “Siamo di fronte a una strage” - A Milano, il Consiglio regionale della Lombardia si è trasformato in un palcoscenico di protesta contro la strage di civili a Gaza.

MEDIO ORIENTE | Sessanta persone, tra cui 20 bambini, sono morte in un attacco israeliano su un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta la stampa statale iraniana, riferisce la Cnn. L'Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra. #ANSA Vai su X

Le due manifestazioni delle forze di opposizione sul dramma di Gaza si sono rivelate, alla fine, un risultato politico. A dispetto di chi ironizzava sulla divisione, e a scorno di una destra che su un tema così delicato è diventata improvvisamente afona e balbettan Vai su Facebook

