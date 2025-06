Liberiamo Boualem Sansal

Il 24 giugno si avvicina e con esso la speranza di giustizia per Boualem Sansal, scrittore franco-algerino che attende con trepidazione la sentenza della Corte d’appello di Algeri. La sua vicenda ha acceso i riflettori sulla libertà di espressione in Algeria, diventando simbolo di resistenza e coraggio. Resta con noi per scoprire gli sviluppi e il destino di questo autore impegnato nel difendere i valori fondamentali.

Il 24 giugno è attesa la sentenza della Corte d'appello di Algeri sul caso di Boualem Sansal, scrittore franco-algerino

Liberate Boualem Sansal - Boualem Sansal, uno degli scrittori più coraggiosi e impegnati del panorama contemporaneo, si trova ora in una difficile battaglia personale.

Liberiamo Boualem Sansal; Boualem Sansal, Neri Pozza 'venga liberato' scrittore algerino; Liberiamo Boulem Sansal.

“Vivere” di Boualem Sansal: la distopia che ci giudica - Il nuovo romanzo dello scrittore in carcere in Algeria, in uscita il 17 giugno per Neri Pozza, è un atto d'accusa radicale contro l’umanità. Lo riporta huffingtonpost.it

Perché dobbiamo lottare per la libertà di Sansal, scrittore dal canto libero - algerino, il cui titolo francese è La médiocratie e che, in italiano, è stato pubblicato da Neri Pozza ... repubblica.it scrive

Macron si dice fiducioso. Le date possibili e le condizioni di un deal doloroso - Ieri, in visita al Salone del libro di Parigi, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto di essere “fiducioso” in merito alla liberazione di Boualem Sansal, lo scrittore franco ... Scrive ilfoglio.it