Liberati undici animali rinchiusi tra sporcizia e carcasse | vivevano in un appartamento fatiscente

Forse un sogno oscuro, ma la realtà sconvolgente di un appartamento di Mori, in provincia di Trento, ha rivelato un vero e proprio covo di sofferenza. Due tartarughe, quattro gatti, sette cani e il cadavere di un coniglio in decomposizione vivevano immersi in sporcizia e carcasse, in condizioni igienico-sanitarie pietose. La scoperta shock è stata fatta nel pomeriggio di venerdì 13 giugno dai vigili e dalle forze dell’ordine, che ora indagano sulle responsabilità di un orrore nascosto.

Due tartarughe, quattro gatti, sette cani e il cadavere in decomposizione di un presunto coniglio sono stati trovati in un appartamento di Mori, in provincia di Trento, dalle condizioni igienico-sanitarie estremamente gravi. A fare la scoperta, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, sono stati la.

