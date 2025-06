LIBERALMENTE CORRETTO – Scoperta a Firenze la via della beatitudine

A Firenze, una scoperta straordinaria apre le porte a un cammino verso la beatitudine, un percorso che unisce tradizione e speranza sotto la guida di un sindaco dal cuore autentico. Sara Funaro, impegnata nel promuovere il bene comune, si trova ora di fronte a un'inedita sfida istituzionale, ispirata da un sogno angelico che potrebbe cambiare il volto della cittĂ . Una storia che invita a riflettere e a credere nel potere della visione e della compassione.

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, da sempre attenta cultrice dei supremi ideali del “Bene comune”, in tempi recenti ha sentito il peso di una premura aggiuntiva: un’incombenza istituzionale inedita e impensata, mai avvertita in precedenza, nĂ© da lei, nĂ© da alcun altro sindaco d’Italia e del mondo intero. Un angelo era apparso in sogno . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it