Libera ribelle e contro la mafia | all' Arenella una piastrella di ceramica in memoria di Lia Pipitone

Questa mattina, nel cuore dell'Arenella, si è svolta un'emozionante cerimonia per onorare la memoria di Lia Pipitone, vittima innocente della mafia. Un gesto simbolico che unisce lotta e memoria, organizzato dall'associazione Libera Palermo, per ricordare il passato e rafforzare il nostro impegno contro ogni forma di criminalità. La piastrella di ceramica rappresenta un segno di speranza e ribellione, affinché il suo ricordo continui a vivere e a ispirare le future generazioni.

Collocata questa mattina una piastrella di ceramica in memoria di Lia Pitone, uccisa dalla mafia il 23 settembre 1983, a 25 anni. La cerimonia si è svolta questa mattina in via Papa Sergio I, nel quartiere dell'Arenella. A organizzarla è stata l'associazione Libera Palermo. Erano presenti, tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Libera, ribelle e contro la mafia: all'Arenella una piastrella di ceramica in memoria di Lia Pipitone

