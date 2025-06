Liam Payne nello show di Netflix registrato pochi mesi prima della sua morte I fan | Grazie per farcelo vedere ancora

Liam Payne torna a far parlare di sé, ma questa volta in modo toccante e inaspettato. La serie “Building the Band” di Netflix, registrata poco prima della tragica scomparsa dell’ex One Direction, ci permette di rivivere un’ultima parte del suo talento e della sua passione. Grazie a Netflix, i fan potranno ancora vedere il sorriso e l’energia di Liam, lasciandoci un ricordo indelebile della sua straordinaria musica.

Liam Payne torna sul piccolo schermo. Alla fine Netflix ha confermato la messa in onda del reality “ Building the Band ” che vede tra i protagonisti l’ex One Direction, deceduto lo scorso 16 ottobre dopo essere caduto dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires. La serie musicale debutterà il prossimo 9 luglio ed è stata registrata pochi mesi prima della morte di Payne. Il colosso dello streaming in seguito al tragico evento si era interrogato su come fosse più giusto procedere. Innanzitutto aveva deciso di rimandarne l’uscita, e aveva consultato la famiglia dell’artista che avrebbe dato il proprio benestare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liam Payne nello show di Netflix registrato pochi mesi prima della sua morte. I fan: “Grazie per farcelo vedere ancora”

