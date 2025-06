L’ex Milan torna in Serie A | operazione da oltre 10MLN

L’Ex Milan, protagonista di un’operazione da oltre 10 milioni di euro, potrebbe sorprendere i tifosi con un ritorno in Serie A. Dopo aver indossato la maglia rossonera, il calciatore è finito nel mirino di una grande squadra italiana, spinta dall’entusiasmo dell’allenatore, convinto che possa fare la differenza nel massimo campionato italiano. Se questa trattativa andrà a buon fine, si aprirà un nuovo capitolo emozionante per il calcio nostrano.

Dopo aver vestito la maglia del Milan il calciatore potrebbe a sorpresa fare ritorno in Serie A in questo calciomercato. Il suo nome sarebbe infatti finito nel mirino di un’altra grande società italiana, sempre più disposta a riportarlo nel nostro campionato su volontà dell’allenatore. Non a caso il tecnico è il principale promotore di quest’operazione, convinto che il calciatore possa addirittura fare la differenza in Serie A, affermandosi, stagione dopo stagione, come uno dei migliori nel suo ruolo. L’ex Milan torna in Serie A in questo calciomercato (LaPresse) – calciomercato.it Da capire adesso come si evolveranno le trattative, ma per essere uscite fuori le prime cifre significa che l’accordo è prossimo ad essere definito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN

In questa notizia si parla di: serie - milan - operazione - torna

Pulisic, l’uragano americano del Milan: gol e assist da Top Player in Serie A - Christian Pulisic, l’uragano americano del Milan, sta lasciando il segno in Serie A con gol e assist che lo elevano a top player.

Adriano torna al Tardini e fa impazzire Parma Emozioni da raduno di Serie A - Operazione Nostalgia Vai su Facebook

L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN; Infortunio Walker, operazione per il terzino del Milan: le sue condizioni e quando torna in campo; Okafor non passa le visite al Lipsia e torna al Milan. Problema per Rashford?.

L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN

Si legge su calciomercato.it: Dopo aver vestito la maglia del Milan il calciatore potrebbe a sorpresa fare ritorno in Serie A in questo calciomercato.