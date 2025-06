L'ex Milan Reijnders | E' stato facile scegliere il City qui posso vincere in meno tempo

Il trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City segna un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera. Dopo aver fatto il suo debutto con il club, il centrocampista olandese rivela quanto fosse semplice per lui scegliere i Citizens, perché qui può raggiungere i suoi obiettivi in meno tempo. La sua storia promette scintille: scopriamo insieme cosa lo rende così determinato e cosa ci aspetta nel suo percorso con il City.

Diventato da pochi giorni un nuovo giocatore del Manchester City, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha parlato così del suo passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: reijnders - milan - quot - stato

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

"Il City ha contattato mio padre a fine stagione. Cercavano un nuovo numero 8. Per me non è stato un grande dubbio accettare la loro offerta. La scelta è stata facile. Ovviamente il Milan resterà sempre nel mio cuore, ho avuto due ottime annate con loro, ottime Vai su X

Reijnders è la terza cessione più remunerativa di sempre per il Milan! Al primo posto il grande Ricardo Kakà ; a chiudere la top5 altri due campioni che hanno vestito la maglia rossonera: Shevchenko (43,9 milioni dal Chelsea) e Thiago Silva (42 milioni dal Ps Vai su Facebook

Ufficiale, il Milan cede Reijnders al City: l'impatto della cessione a bilancio; Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milioni di euro; Reijnders saluta il Milan: “Giocare per voi è stato un sogno: siete stati la mia famiglia”.

Reijnders: “Giocare a San Siro è stato un sogno, porterò il Milan nel cuore” - Tijjani Reijnders ha voluto salutare i tifosi del Milan con una foto accompagnata da un bel messaggio sui social ... Si legge su msn.com

Reijnders sbarca a Manchester, ma il Milan resta nel cuore: "È stato un vero onore" - Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City, ma, prima di tuffarsi in una nuova entusiasmante avventura professionale, mettendosi a disposizione di Guardiola già ... Secondo corrieredellosport.it

Reijnders al Manchester City, ma quanto ha incassato davvero il Milan: le cifre esatte - Tijjani Reijnders lascia il Milan per il Manchester City in un trasferimento che segna un’importante svolta economica e sportiva per il club rossonero. Lo riporta msn.com