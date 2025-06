L' ex generale israeliano | Un' operazione sofisticata Il piccolo Davide distrugge Golia

In un mondo di sfide e tensioni, le parole di Amir Avivi, ex generale dell’IDF, risuonano con forza: “Dopo decenni di minacce, Israele ha deciso di agire con una strategia sofisticata, come un piccolo Davide che distrugge Golia”. Ora, l’auspicio è che questa operazione segni un nuovo capitolo di alleanze durevoli, consolidando il ruolo degli Stati Uniti come partner affidabile in un panorama geopolitico complesso.

L'ex generale dell'Idf, Amir Avivi,: "Israele ha tratto l'unica conclusione logica dopo decenni di minacce Trump ora resti al nostro fianco".

F-35 di Gaza ad Amendola, i cinquestelle confermano: "Il generale israeliano è stato a Foggia" - Alla base di Amendola, il cielo risuona del rombo degli F-35 israeliani: un segnale preoccupante in un momento di crescente tensione geopolitica.

Israele-Iran, attacchi incrociati: colpito quartiere di Khamenei, morti a Tel Aviv - Secondo i media iraniani la notte scorsa sono stati lanciati centinaia di missili, ma il ministero della Difesa israeliano stima che siano stati meno di 100. msn.com scrive

Chi sono i leader militari iraniani eliminati da Israele - Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane, oltre 200 caccia da combattimento, supportati da sofistica ... Riporta policymakermag.it