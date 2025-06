L’ex architetta che ha lasciato la professione per aprire un micropastificio nascosto nella periferia nord-ovest di Roma

Dalla passione di una bambina di due anni, cresciuta tra le mani della nonna Regina, nasce un’avventura sorprendente. Federica Bertaccini, ex architetta, ha scelto di lasciare il cemento per riscoprire l’arte della pasta, aprendo un micropastificio nascosto nella periferia nord-ovest di Roma. Un ritorno alle origini che trasforma il suo primo amore in un’esperienza autentica e innovativa. La sua storia dimostra che seguire il cuore può riscrivere il destino.

La storia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it

