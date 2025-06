Lewis Pullman si unisce al cast di Balle Spaziali 2 torna anche Daphne Zuniga

Prepariamoci a un nuovo capitolo di divertimento galattico: Lewis Pullman si unisce al cast di Balle Spaziali 2, insieme al ritorno di Daphne Zuniga. Il regista Mel Brooks ha appena annunciato che nel 2027 vedremo il sequel della celebre parodia di Star Wars, promettendo risate e avventure spaziali. Con un primo teaser esilarante e un cast stellare, questa attesa produzione sarà imperdibile per gli amanti della comicità sci-fi.

All’inizio di questa settimana, il regista di Balle Spaziali, Mel Brooks, ha annunciato che il sequel dell’amata parodia di Star Wars di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta l’anno scorso aveva fissato la data di uscita ufficiale per il 2027 con un esilarante primo teaser. Abbiamo anche saputo che Brooks sarebbe tornato nei panni di Yogurt, al fianco di Rick Moranis – che tornerà dal ritiro per il film – nei panni di Lord Casco Nero e di Bill Pullman in quelli di Stella Solitaria. Ora abbiamo altre importanti novità sul cast, poiché THR riporta che la star di Thunderbolts*, Lewis Pullman, affiancherà suo padre nel sequel nei panni del figlio di Stella Solitaria e della Principessa Vespa, Starburst. 🔗 Leggi su Cinefilos.it