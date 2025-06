Lewis Hamilton le parole su Vasseur | Ferrari nel caos totale

Lewis Hamilton, tra le parole su Vasseur e il caos Ferrari, non si tira indietro. Nella conferenza di Montreal, l’inglese ha espresso chiaramente il suo punto di vista: "Fred è il motivo principale..." Una frase che apre a molte interpretazioni, mentre il paddock si chiede quale sarà il destino dei protagonisti di questa intricata stagione di Formula 1. La sfida è aperta, e il futuro è tutto da scrivere.

Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport parlano di un Frederic Vasseur che ha tre Gp per dimostrare il suo valore, altrimenti il rischio è di un addio. Oltre a questo, di un Charles Leclerc che medita l’addio perché non più tanto convinto delle potenzialità del team e di un Hamilton che non si sentirebbe seguito. Proprio l’inglese, nella conferenza stampa di Montreal, ha detto la sua riguardo a queste voci: "Fred è il motivo principale per cui sono arrivato qui, in questa scuderia, gli sono eternamente grato — le sue parole —. Siamo insieme in quest’avventura e sono convinto che sia la persona giusta per portarci al vertice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it