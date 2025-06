L'Europa scende in campo per cani e gatti | ma le nuove regole possono davvero fare la differenza?

L'Europa si mobilita per proteggere i nostri amici a quattro zampe con nuove regole su microchip, tracciabilità e limiti agli allevamenti. Ma saranno davvero sufficienti a contrastare il traffico illegale di cani e gatti? Mentre le norme si concentrano sugli allevatori, criticità come controlli inefficaci e l'assenza di formazione professionale rischiano di lasciare scoperti molti aspetti fondamentali. La sfida è ancora aperta: il futuro della tutela animale dipende dal nostro impegno.

L’Unione Europea pronta per le nuove regole su microchip, tracciabilità e limiti agli allevamenti per contrastare il traffico illegale di cani e gatti. Restano però criticità sui controlli e sull’esclusione dei privati: un corpus normativo che punta agli allevatori ma dimentica le cucciolate clandestine e l'assenza di formazione professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - gatti - regole - europa

“Viaggiare in aereo con cani e gatti? Attenzione, rischiano diarrea, cistite esplosiva e crisi respiatorie. Portate un giochino anti-nausea”: i consigli della veterinaria - Viaggiare in aereo con i propri animali domestici, come cani e gatti, è diventato possibile grazie all'apertura delle cabine anche per le taglie più grandi.

500.000 cani e gatti pronti per essere venduti in ogni momento in Europa. Mezzo milione, un numero enorme, che include cuccioli troppo giovani, venduti anche online, spesso provenienti da fonti illegali. Senza regole chiare e un sistema di tracciabilità valido Vai su Facebook

L'Europa scende in campo per cani e gatti: ma le nuove regole possono davvero fare la differenza?; Quasi 8.000 firme per chiedere più tutele per cani e gatti in Europa; Benessere cani e gatti: continua l'iter della proposta di Regolamento europeo.

L’Europa scende in campo per cani e gatti: ma le nuove regole possono davvero fare la differenza? - L’Unione Europea pronta per le nuove regole su microchip, tracciabilità e limiti agli allevamenti per contrastare il traffico illegale di cani e gatti ... Segnala fanpage.it

Benessere cani e gatti: continua l'iter della proposta di Regolamento europeo - tra “fornitura” e “fornitura occasionale” di cani e gatti, con la conseguenza che le regole relative al ... lav.it scrive

Nuovo Regolamento UE: Più Tutela per Cani e Gatti contro il Commercio Illegale - L'Unione Europea si prepara a rafforzare la protezione di cani e gatti con un nuovo regolamento che combatte il dilagante commercio illegale ... Riporta dailyexpress.it