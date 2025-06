L’Europa | basta sentenze pro migranti

L’Europa è al centro di un intenso dibattito sulla gestione dei migranti, tra nuove basi giuridiche e chiusure di frontiere. Il commissario Brunner annuncia un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il giudizio della Cedu, mentre leader come Meloni e Retailleau spingono per politiche più rigide. Un confronto acceso che segna una svolta decisiva nella difficile sfida di conciliare solidarietà e sicurezza. Continua a leggere.

Il commissario Brunner: «Daremo basi giuridiche affinché la Cedu possa giudicare in modo diverso». È l’iniziativa della Meloni, sottoscritta da Danimarca e Polonia e appoggiata dal «Financial Times». Il ministro francese Retailleau: «Chiudiamo le frontiere». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa: basta sentenze pro migranti

In questa notizia si parla di: europa - basta - sentenze - migranti

Meloni a Merz: "Italia e Germania unite". Poi l'attacco a Macron: "Basta personalismi in Europa" - In un momento di crescenti sfide geopolitiche, Italia e Germania rafforzano la loro alleanza, come dimostrato dall'incontro tra Meloni e Merz.

Ancora fondi europei per ricerche ideologiche. Questa volta ho scoperto finanziamenti da Bruxelles a università per progetti chiaramente incentrati a veicolare messaggi pro immigrazione. Basta propaganda con i soldi dei cittadini europei! Vai su Facebook

L’Europa: basta sentenze pro migranti; Protocollo Italia-Albania, ancora un flop. La Corte di Giustizia Ue rivela le criticità del decreto sui Paesi sicuri; Migranti, l’assist di von der Leyen non basta: i due centri chiusi fino all’estate.

Omnibus, Gian Marco Centinaio contro l'Europa: basta ramanzine sui migranti - E' stata messa sul tavolo dal governo Renzi e già all'epoca l'Europa non ha aiutato l'Italia. Da iltempo.it

Una sentenza potrebbe cambiare la politica sulle frontiere in Ue - La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso contro l’Italia di alcune persone migranti che, il 6 novembre 2017, erano state ostacolate nel soccorso in mare dalla Guardia di costiera ... Come scrive tg24.sky.it

“Troppe sentenze pro-migranti”, Meloni attacca i giudici europei - a cui aderiscono i 46 paesi membri del Consiglio d’Europa, sarebbe «eccessivamente garantista» nei confronti degli stranieri ... Segnala repubblica.it