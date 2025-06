Lettera a un popolo di bambini mai nati

Cinquant’anni fa, Oriana Fallaci scriveva una toccante lettera a un bambino mai nato, invitandoci a riflettere sulle scelte difficili che accompagnano la vita. Quel messaggio rimane attuale, universale, e ci invita a considerare con rispetto e sensibilità le decisioni che riguardano il dono della vita. Oggi, come allora, il tema si apre a nuove domande e profonde emozioni: perché ogni vita, anche quella mai nata, merita di essere ricordata e onorata.

Cinquant'anni fa, nel 1975, Oriana Fallaci pubblicava la sua Lettera a un bambino mai nato, che ebbe sin dal titolo un successo straordinario. Il libro epistolare affrontava in modo appassionato i temi dell'aborto, della condizione femminile, la paternità sfuggente e l'incertezza di mettere al mondo un bambino in un tempo difficile; non sai, scriveva la Fallaci, se a farlo nascere o abortire gli fai un torto o un regalo. Ora è passato mezzo secolo e l'Italia è passata da uno dei Paesi più prolifici d'Europa a quello che fa meno figli: da anni i morti superano i nati e, come attesta l'Istat, gli ultraottantenni superano ormai i bambini sotto i dieci anni.

