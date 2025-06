L’Etna diventa museo a cielo aperto | il percorso di land art I Miti dell’Etna tra vulcani e mitologia

Camminare lungo questo suggestivo percorso significa immergersi in un viaggio tra natura e leggenda, dove il paesaggio vulcanico si trasforma in un’opera d’arte a cielo aperto. I Miti dell’Etna ci invitano a scoprire un territorio ricco di storie antiche e creatività contemporanea, in un connubio perfetto tra terra, mito e arte. Un’esperienza unica che lascia il segno, perché l’Etna, più che un vulcano, diventa un museo vivente.

Sul versante orientale dell’Etna, dove la terra ancora racconta le cicatrici della colata lavica del 1992, nasce un’esperienza che trasforma il paesaggio vulcanico in un museo vivente. A pochi chilometri da Zafferana Etnea, il nuovo percorso tematico “I Miti dell’Etna” rappresenta un audace esperimento di Land Art che fonde territorio, mitologia e arte contemporanea. Il dialogo tra lava solidificata e immaginazione antica. Camminare lungo questo sentiero significa attraversare una dimensione dove il tempo geologico incontra il tempo del mito. Le rocce basaltiche, modellate dal fuoco di oltre tre decenni fa, diventano lo sfondo naturale per venti installazioni artistiche che danno forma visiva alle antiche leggende dell’Etna. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’Etna diventa museo a cielo aperto: il percorso di land art “I Miti dell’Etna” tra vulcani e mitologia

In questa notizia si parla di: etna - museo - percorso - land

Il Museo Nazionale del #Prado e la Fondazione AXA ospitano fino al 21 settembre la prima grande mostra monografica dedicata in Spagna a Paolo #Veronese, uno dei più brillanti e celebrati maestri del #Rinascimento veneziano. Curata da Miguel Falomir, d Vai su Facebook

Zafferana Etnea: “I Miti dell’Etna”, un percorso tematico al Parco dei Miti - Cultura -; Il Museo dell'Etna da quest'anno ospita la Casa delle Farfalle; ZAFFERANA ETNA, “PARCO DEI MITI”, LUNGO I SENTIERI DELLA MITOLOGIA TURISTI ALLA SCOPERTA DELL’IDENTITÀ SICILIANA.

“I Miti dell’Etna”: Land art e mitologia alle pendici del vulcano - Nel versante orientale, a un passo da Zafferana Etnea, nasce tra le colate laviche un inedito percorso di Land art: “I Miti dell’Etna”. Si legge su gazzettadelgusto.it

I Miti dell’Etna: percorso di land art tra natura e bellezza - “I Miti dell’Etna”, un percorso tematico di Land Art che intreccia arte, natura e mitologia, all’interno del già noto Parco dei Miti. arte.go.it scrive

Nasce “I miti dell’Etna”: un nuovo percorso di land art tra mito, natura e bellezza - “I Miti dell’Etna”, un percorso tematico di Land Art che intreccia arte, natura e mitologia, all’interno del già noto Parco dei Miti. Si legge su ilfattonisseno.it