L' Estetista cinica inaugura il suo negozio a Bologna | video

L’estetista cinica Cristina Fogazzi apre ufficialmente le porte del suo nuovo negozio a Bologna, sotto le iconiche Due Torri. L’entusiasmo è palpabile: centinaia di persone in fila fin dal mattino per assistere al taglio del nastro e condividere questo emozionante momento. Un debutto che conferma il suo successo e la sua passione per il mondo del beauty, dimostrando ancora una volta di essere una vera icona di stile e innovazione.

L'imprenditrice del beauty Cristina Fogazzi sbarca sotto le Due Torri. Anzi in via Indipendenza per la precisione. Accolta da centinaia di persone in fila dal mattino per il taglio del nastro e anche oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'Estetista cinica inaugura il suo negozio a Bologna: video

