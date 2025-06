L’Estetista Cinica a Bologna fila chilometrica per l’inaugurazione del suo negozio

L’estetista cinica Cristina Fogazzi, nota come la regina del beauty italiana, ha conquistato Bologna con il suo nuovo negozio Veralab, attirando una fila chilometrica di appassionati e curiosi. Con oltre un milione di follower, Cristina porta la sua esperienza e il suo stile inconfondibile in città, promettendo di rivoluzionare il modo di prendersi cura della pelle. La sua inaugurazione è solo l’inizio di una nuova avventura nel cuore di Bologna.

Bologna, 14 giugno 2025 – L’ Estetista cinica Cristina Fogazzi sbarca a Bologna: ad accogliere l’imprenditrice del beauty e influencer da oltre 1 milione di follower (su Instagram) c’era una fila lunghissima. Un serpentone dalle tinte fucsia per l’apertura del suo primo negozio in città, che ha aperto in via Indipendenza 37, con il nome Veralab, come il marchio dei suoi prodotti di bellezza e cura della pelle e make up. La Fogazzi vanta un fatturato di circa 70 milioni di euro. Quella bolognese è la terza apertura da inizio anno, dopo Padova e Torino. Centinaia di persone, soprattutto donne, si sono messe in coda da questa mattina (il taglio del nastro oggi, sabato 14 giugno alle 10) ad attendere pazientemente il proprio turno per entrare in negozio, in stile rigorosamente ‘cinico’, a ricalcare esattamente la vivace creatività della sua fondatrice: fucsia in ogni angolo, con una torre al centro che dispensa prodotti della sua linea di bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it