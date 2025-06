L’estate a teatro di Villa Sartirana Da Togliatti a Ennio Morricone

Quest’estate a Villa Sartirana vi aspetta un viaggio emozionante tra passato e presente: dall’intreccio passionale tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio alle controversie tra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti. Rivivremo anche le testimonianze di una giovane durante il golpe di Pinochet e scopriremo leggende tra fiumi, grotte e campi. Due concerti dedicati ad Ennio Morricone ci inviteranno a riscoprire la musica che ha segnato un’epoca. Un’estate da vivere pienamente, tra arte, storia e emozioni.

La passione d’amore tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio ricostruita attraverso le loro lettere, così come la relazione, scandalosa per l’epoca, tra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti. E poi le vicende di una ragazzina durante il Golpe di Pinochet in Cile e un viaggio fra storie del passato, leggende e racconti popolari, tra fiumi, grotte e campi. Ma anche due concerti-spettacolo in cui riscoprire la vita e la musica di Ennio Morricone, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Sette appuntamenti da qui a fine luglio con il teatro e la musica d’autore, da godersi gratuitamente all’aperto, nel fresco di un parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it