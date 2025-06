Lesioni aggravate e stalking alla ex Varriale condannato a 10 mesi

Un episodio che scuote l’attenzione pubblica e mette in luce la delicata tematica della tutela delle vittime di stalking e violenza. Enrico Varriale, noto volto televisivo e ex dirigente Rai, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti della ex compagna. Una sentenza che invita alla riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di proteggere chi subisce abusi.

Condannato a dieci mesi, pena sospesa, per atti persecutori, il cosiddetto stalking, e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna. È la pena decisa in primo grado dal tribunale di Roma nei confronti del noto giornalista televisivo – ed ex vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale. Il pubblico ministero aveva chiesto due anni. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale anche il risarcimento dei danni alla presunta vittima, e, una volta che la sentenza diventerà definitiva, anche un percorso che prevede la partecipazione – con la frequenza di due volte alla settimana – a un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolti a ‘uomini maltrattanti’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lesioni aggravate e stalking alla ex. Varriale condannato a 10 mesi

++ Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni aggravate ++ Poco fa la sentenza >> https://buff.ly/A52w8wi

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato a 10 mesi (pena sospesa) il giornalista televisivo Enrico Varriale, per stalking e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna @ultimoranet

