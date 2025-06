L’esercito israeliano diffonde grafiche con gli obiettivi colpiti nell’attacco verso l’Iran – Video

L’esercito israeliano ha diffuso video che mostrano gli obiettivi iraniani colpiti negli ultimi attacchi, puntando sui principali scienziati del programma nucleare e altri punti strategici. Un messaggio chiaro e deciso, volto a sottolineare la determinazione di Israele nel neutralizzare le minacce nucleari. Ma cosa significa tutto questo per la stabilità nella regione? La risposta si nasconde nelle prossime mosse dei protagonisti coinvolti.

L’ Idf, l’esercito israeliano, ha diffuso due video grafiche in cui mostra gli “ obiettivi ” iraniani colpiti negli ultimi attacchi. Israele ha colpito prima i principali scienziati responsabili del programma nucleare iraniano. “Scienziati e esperti” che, ha specificato l’Idf, “sono stati fattori chiave nello sviluppo delle armi nucleari”. Quindi, con un’altra grafica, l’Idf ha mostrato gli altri obiettivi colpiti nel Paese del Medio Oriente “dai siti nucleari ai sistemi di difesa aerea, abbiamo smantellato alcune delle risorse militari più pericolose dell’Iran”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano diffonde grafiche con gli obiettivi colpiti nell’attacco verso l’Iran – Video

