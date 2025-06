Leone XIV il cambio rotta sulle Ong

Il mondo delle ONG e dell’accoglienza si trova di fronte a un cambio di rotta inaspettato, suscitando reazioni contrastanti. Mentre la carità cristiana invita alla solidarietà, le recenti accuse rivolte a un amico di Papa Bergoglio gettano ombre sulla trasparenza delle operazioni. In un contesto in cui il cuore dell’azione umanitaria si scontra con le polemiche, la sfida è trovare un equilibrio tra etica e solidarietà. La domanda è: come ripartire con fiducia?

Pur con la mitezza della carità cristiana, al 50 di via della Circonvallazione Aurelia a Roma non l'hanno presa benissimo: l'amico di Papa Bergoglio è a giudizio perché – questa è l'accusa – si faceva dare i soldi per salvare i migranti. Per la Conferenza episcopale che il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi guida verso l'accoglienza se e senza ma – spendendo molti quattrini dello Stato e dei fedeli – non è un buon viatico nell'era di Leone XIV sapere che Luca Casarini – il leader della Ong Mediterranea Saving Humans – andrà alla sbarra dopo essere stato ricevuto e benedetto con tutti gli onori da Francesco.

